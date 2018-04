Montecarlo, Nadal travolge Thiem: in semifinale c'è Dimitrov. Nishikori elimina Cilic

Rafael Nadal vola in semifinale al torneo di Montecarlo. Nei quarti di finale il n.1 del ranking ha battuto con un perentorio 6-0 6-2 l'austriaco Dominic Thiem in un'ora e otto minuti di gioco. Domani in semifinale - la tredicesima per lui a Montecarlo - Nadal troverà dall'altra parte della rete il bulgaro Grigor Dimitrov che ha battuto per 6-4 7-6(5), in poco più di un'ora e tre quarti di gioco, il belga David Goffin.



Dalla parte opposta in semifinale c'è il redivivo Kei Nishikori, scivolato al numero 36 del mondo dopo il lungo infrotunio, che batte il croato Marin Cilic, numero 3 del ranking Atp e seconda testa di serie, per 6-4 6-7 (1-7) 6-3 in due ore e 55 minuti.

