Atp Umago, Cecchinato centra la finale: travolto Trungelliti, ora c'è Pella

Seconda finale stagionale e in carriera per Marco Cecchinato, approdato all'ultimo atto del "Plava Laguna Croatian Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sulla terra rossa di Umago.



Il 25enne palermitano, numero 27 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, ha travolto 6-2 6-1 in un'ora e sei minuti di gioco l'argentino Marco Trungelliti, numero 188 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il siciliano si era aggiudicato entrambi i precedenti: l'ultimo al secondo turno del Roland Garros qualche settimana fa.



In finale trova l'argentino Guido Pella, numero 72 Atp, che ha sconfitto per 6-3 1-6 6-2, in un'ora e tre quarti di partita, l'olandese Robin Haase, sesta testa di serie del torneo. Per il 28enne di Bahia Blanca è la terza finale nel circuito maggiore dopo Monaco 2017 (stoppato da Sascha Zverev) e Rio de Janeiro 2016 (battuto da Cuevas).

