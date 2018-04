Barletta challenger, Bolelli in semifinale

di Redazione Sport

Simone Bolelli ha centrato l'accesso alle semifinali della 19esima edizione dell'Open Città della Disfida, torneo challenger Atp da 43.000 euro di montepremi in corso sulla terra rossa del Circolo Tennis 'Hugo Simmen' di Barletta. Il 32enne di Budrio, numero 163 Atp, ha superato per ritiro, sul punteggio di 6-2, 1-0, il croato Viktor Galovic, numero 194 Atp. Il Next Gen romano in questa stagione ha già raggiunto i quarti di finale nei challenger di Santiago ed Alicante.

