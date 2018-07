Berrettini, vittoria con dedica: «E' per la mia famiglia»

«Assolutamente incredibile. Credo di aver giocato questa settimana il miglior tennis della mia carriera. Dedico questo successo alla mia famiglia: è da quando sono ragazzino che hanno creduto in me. Mi hanno accompagnato ovunque, anche in posti meno belli di questo: sono molto orgoglioso di loro». Sono le parole di Matteo Berrettini, a caldo, dopo la vittoria del torneo di Gstaad, primo successo per lui in un evento del circuito maggiore. Il pensiero del 22enne romano va poi a Vincenzo Santopadre, il tecnico che l'ha plasmato con attenzione, pazienza e cura e che lo raggiungerà la prossima settimana a Kitzbuhel: «Vincenzo è come un secondo padre e trascorro molto più tempo con lui che con la mia famiglia. Inoltre ho un grande rapporto con la federazione e mi alleno anche a Tirrenia. Mi fa piacere avere al mio fianco sia Vincenzo che Umberto Rianna. Lavoriamo tutti i giorni sul mio tennis con l'obiettivo di essere più aggressivo. Non sono il tipo che ama scambiare troppo, quindi devo provare a chiudere il punto il più in fretta possibile»

