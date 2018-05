Nadal: «Ora testa a Fognini. Shapovalov? Gli serve solo tempo»

di Valerio Cassetta

Sorride soddisfatto Rafael Nadal in conferenza stampa. Il 31enne maiorchino non ha avuto problemi al Centrale del Foro Italico, sbarazzandosi del talento canadese 19enne, Denis Shapovalov. «Per me è stato un match duro» rivela lo spagnolo, che ai quarti di finale degli Internazionali Bn d’Italia incontrerà l’azzurro Fabio Fognini. «Mi preparerò come faccio per ogni partita - ammette il n.2 del ranking mondiale -. E’ un quarto di finale, sarà più importante di oggi e contro un grande avversario un grande giocatore». Insomma, Nadal sa che non avrà vita facile: «Devo giocare bene per avere possibilità di batterlo e andare avanti - ricorda “Il Re della terra rossa” -. Devo giocare ad alto livello per essere competitivo e avere chance di entrare in finale».



RICORDI E BALL-BOYS

A chi gli ricorda che a Roma non vince dal 2013, Nadal risponde: «Cè sempre una ragione. Ci sono due motivi. Il primo è che nel 2015 non ho vinto nulla. E poi che non sono più giovane come un tempo, e si diventa più stanchi mentalmente». Lo spagnolo non sembra condividere la sperimentazione dell’Atp che alle prossime Next Gen Atp Finals eliminerà l’ausilio dei raccattapalle per l’utilizzo dell’asciugamano tra un punto e l’altro: «Penso che non dobbiamo fare cose stupide. I ball boys sono lì per qualcosa - sostiene Nadal -, ma non credo che creino influiscano sul tempo di gioco. Se noi tennisti spostarci per l’asciugamano, vorrà dire che ci andremo correndo per essere più veloci e si perderebbe comunque del tempo ». Infine, su Shapovalov sottolinea: «Non ha bisogno di consigli. E’ bravo in tutto e forse gli serve solo un po’ di tempo».

