Bolelli e Fognini in semifinale di doppio al torneo di Montecarlo

Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati per le semifinali del doppio al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Nei quarti la coppia azzurra, finalista nell'edizione del 2015 (stoppati sul più bello dai gemelli Bryan), ha sconfitto per 7-6 (10-8), 6-3, in un'ora e quaranta minuti di gioco, quella formata dal sudafricano Raven Klasen e dal neozelandese Michael Venus

