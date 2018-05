Cecchinato non si ferma, battuto Fognini a Monaco: ora Fucsovics

Ancora un successo per Marco Cecchinato, che si aggiudica, vincendo il sesto match di fila, il derby azzurro al primo turno del Bmw Open, sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il tennista siciliano dopo il successo a Budapest (primo titolo in carriera) ha battuto in rimonta 5-7 6-3 6-2 Fabio Fognini, numero 19 del ranking mondiale e quinta testa di serie. Al secondo turno Cecchinato troverà l'ungherese Marton Fucsovic, numero 61.

