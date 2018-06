Cecchinato: «Non ci credo, un match perfetto»

«Mi batteva molto forte il cuore lui ha spinto e alla fine giocava meglio e iniziavo a crederci meno, ma ora sono in semifinale». Gioia pura targata Marco Cecchinato che al termine del suo storico match contro l'ex n.1 Novak Djokovic racconta la sua impresa. «Ho iniziato il match convinto che non avevo nulla da perdere e ho iniziato a crederci, non pensavo di fare questo match sono stato aggressivo, convinto di vincere, coraggioso e perfetto. Ho fatto tanti sacrifici, è incredibile aver raggiunto le semifinali».



© RIPRODUZIONE RISERVATA