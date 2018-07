Cecchinato conquista Umago: Pella si arrende in due set

Dopo Fognini, c'è gloria anche per Marco Cecchinato. L'azzurro, dopo il titolo conquistato a Budapest lo scorso aprile, ha concesso il bis stagionale al "Plava Laguna Croatian Open" di Umago. In finale il 25enne palermitano, numero 27 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, ha battuto 6-4 7-6 il mancino argentino Guido Pella. Per Marco, che quest'anno ha raggiunto anche le semifinali al Roland Garros, è il secondo titolo in carriera.

