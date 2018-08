Cincinnati, Djokovic avanza gli ottavi di finale: affronterà Dimitrov

Novak Djokovic cede un set ma avanza gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 5.669.360 dollari). Il serbo, numero 10 del mondo e del seeding, sconfigge il francese Adrian Mannarino, numero 28 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1 in due ore e 8 minuti. Djokovic affronterà agli ottavi il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del mondo e del tabellone, per 7-6 (7-5), 7-5 in un'ora e 39 minuti.

