Cincinnati, Giorgi fuori al secondo turno, avanza Kerber e non Wozniacki

Niente da fare per Camila Giorgi nel secondo turno del «Western & Southern Open», torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.874.299 dollari in corso sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio. La 26enne marchigiana, numero 40 Wta, al rientro nel circuito dopo i quarti a Wimbledon (i primi in uno Slam), ripescata come lucky loser, dopo l'affermazione all'esordio nel main draw sulla lettone Anastasija Sevastova, numero 18 del ranking mondiale, ha trovato semaforo rosso davanti alla statunitense Madison Keys, numero 13 della classifica mondiale e del seeding: 6-2 6-2, in meno di un'ora, il punteggio in favore della 23enne di Rock Island, ora in vantaggio per 4-2 nel bilancio dei testa a testa.



La campionessa di Wimbledon Angelique Kerber avanza a fatica agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati (cemento, montepremi 2.874.299 dollari). La tedesca, numero 4 del mondo e del seeding, supera la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 28 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 in due ore e 40 minuti. Esce di scena invece la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo e del tabellone, che si ritira dopo aver perso per 6-4 il primo set contro l'olandese Kiki Bertens, numero 17 del ranking Wta.

