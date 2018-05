Cinema e musica agli Internazionali con Fedez e Stefano Accorsi

di Luisa Mosello

Il tennis chiama e il mondo dello spettacolo risponde. E non poteva essere altrimenti nel giorno clou degli Internazionali 2018. Musica e cinema si son dati appuntamento al Villaggio prima della finalissima fra Nadal e Zverev.



C'è Fedez arrivato al Foro Italico insieme all'inseparabile mamma. Non si sofferma a parlare in particolare di racchette e dintorni ma si dice uno sportivo: fa pesistica e ci tiene all'attività fisica.C'è anche Stefano Accorsi che spiega di essersi appassionato alla terra rossa in tarda età e di essere attratto soprattutto dallo "scontro di due esseri umani che sono in campo" sottolineandone il lato psicologico, utilissimo nel suo lavoro di attore. Non a caso il suo ultimo film "Veloce come il vento" ha lo sport al centro. E lo avrà anche il prossimo. Accorsi infatti rivela al Messaggero che interpreterà "Il campione" pellicola dedicata al calcio.

