Coppa Davis, domani l'Itf vota la rivoluzione del format

È in corso a Orlando, in Florida, l'assemblea annuale dell'ITF, la federazione internazionale, chiamata ad assumere decisioni vitali sul futuro della Coppa Davis. Nella conclusiva giornata dei lavori di domani, le 147 federazioni nazionali dovranno infatti decidere se mantenere la Coppa Davis così com'è oppure accettare la rivoluzione proposta a partire dall'edizione 2019 dall'ITF. Per l'approvazione definitiva della riforma è necessaria una maggioranza dei due terzi, ovvero il 66,66% dei voti degli aventi diritto: in pratica 306 voti su 456. La proposta di modifica del format della Coppa Davis comprende diverse novità: tra queste, la creazione di un evento annuale a fine stagione, in una location europea; la creazione di un nuovo evento di qualificazione a 24 squadre, che si affronterebbero in febbraio con la formula tradizionale (casa/trasferta), con le nazioni vincitrici ammesse alle finali e quelle perdenti chiamate invece a competere nel Gruppo di Zona.



Le Finali dovrebbero la presenza di 18 squadre: le 12 squadre qualificate dai preliminari, le quattro semifinaliste dell'anno precedente, più due selezioni invitate come wild card. Le squadre saranno divise in sei gironi da tre all'italiana, seguiti da quarti di finale, semifinali e finale. Gli incontri delle Finali prevedrebbero la disputa di due singolari e un doppio, giocati tutti nello stesso giorno. Gli incontri del turno preliminare di qualificazione e dei Gruppi Zonali I e II saranno articolati su quattro singolari e un doppio, da disputare nell'arco di due giorni. Tutti i match di singolare nelle varie fasi della competizione saranno disputati al meglio dei tre set con tie-break.

