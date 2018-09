Davis, Giappone supera la Bosnia 3-0. Finale vicina per Francia e Croazia

di Redazione Sport

Portandosi sul 3-0 già dopo il doppio contro la Bosnia-Erzegovina, il Giappone è la prima squadra ad essersi assicurata una testa di serie per il turno di qualificazione del prossimo febbraio, che darà l'avvio al nuovo format della Coppa Davis. È questo infatti il significato dei play-off del World Group della competizione a squadre più antica, in programma nel weekend, in contemporanea con le semifinali che decreteranno le due formazioni chiamate poi a contendersi l'Insalatiera d'argento a novembre, nell'ultima finale «vecchio stile». I nipponici si sono imposti grazie ai successi di Daniel su Brkic 6-4, 6-2, 7-6, di Nishioka su Basic 6-4, 6-3, 6-3, e della coppia McLachlan/Uchiyama su Brkic/Fatic 6-2, 6-4, 6-4.



Finale di Coppa Davis vicinissima per Francia e Croazia, che hanno chiuso la prima giornata delle semifinali in vantaggio per 2-0 nelle rispettive sfide con Spagna e Stati Uniti. Yannick Noah, capitano dei «bleus» ha puntare come secondo singolarista su una 'testa caldà, un talento spesso inespresso, un debuttante assoluto in Coppa ed ha avuto ragione, perchè Benoit Paire lo ha ripagato alla grande regalando il primo punto alla Francia, campione in carica, nella semifinale contro la formazione iberica in corso sul veloce indoor di Lille. Nel primo singolare Paire, numero 54 del mondo, ha infatti sconfitto per 7-5 6-1 6-0 Pablo Carreno Busta. A 29 anni suonati non male come esordio in Coppa. Quindi il successo di Lucas Pouille, che ha completato una prima giornata da incorniciare per i padroni di casa superando Roberto Bautista Agut: 3-6 7-6(5) 6-4 2-6 6-4 . E con gli uomini di Bruguera spalle al muro, oggi il doppio Benneteau/Mahut (sempre che Noah non tolga dal cilindro qualche altra sorpresa) proverà a chiudere il discorso affrontando la coppia Granollers/Feliciano Lopez. Anche la Croazia è sempre più vicina alla finalissima dopo aver concluso sul doppio vantaggio la prima giornata della sfida contro gli Usa in corso sulla terra rossa di Zadar. Nel primo singolare Borna Coric ha sconfitto per 6-4 7-6(4) 6-3, in due ore e 24 minuti, Steve Johnson, poi Marin Cilic ha firmato il 2-0 piegando per 6-1 6-3 7-6(5), in poco meno di due ore e un quarto di partita, il Next Gen Frances Tiafoe, anche lui al debutto in Coppa, scelto a sorpresa giovedì dal capitano americano Jim Courier.

