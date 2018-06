Doping, Tas “allunga” la squalifica della Errani: dieci mesi di stop

Pugno di ferra per Sara Errani. Dieci mesi di squalifica: il Tas rivede in maniera molto dura il caso doping dell'azzurra, trovata positiva al letrozolo lo scorso agosto e per questo sospesa due mesi dalla federazione internazionale. Uno stop contro il quale la Nado Italia aveva fatto ricorso, ritenendolo troppo lieve. La squalifica – già scontati due mesi - va ora dall'8 giugno all'8 febbraio 2019. La tennista dovrà pagare 4000 franchi svizzeri alla Nado e perde anche tutti i risultati conquistati dopo il ritorno in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA