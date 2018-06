Eastbourne, Cecchinato non si ferma più: è in semifinale

Continua il gran momento del "Ceck" anche sui prati inglesi. Marco Cecchinato ha centrato l'ingresso nelle semifinali del "Nature Valley International", torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 661.085 euro in corso sull'erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Nei quarti il 25enne palermitano, numero 31 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, reduce dalla straordinaria semifinale al Roland Garros, ha battuto in rimonta per 57 63 62, in poco meno di due ore di partita, l'australiano John Millman, numero 62 Atp, già sconfitto in due set nella finale a Budapest lo scorso aprile, quando aveva conquistato il suo primo titolo Atp (il palermitano vantava altri due precedenti favorevoli, ma a livello ITF, datati 2011).

