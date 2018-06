Eastbourne, Wozniacki batte la Sabalenka in finale

Caroline Wozniacki vince per la seconda volta in carriera il 'Nature Valley International' (erba, montepremi di 8723.564 dollari) che si svolge sui campi di Eastbourne, in Gran Bretagna. La danese numero 2 del ranking mondiale ha battuto in finale 7-5, 7-6 (7-5), in un'ora e 57 minuti di gioco, la bilelorussa Aryna Sabalenka, numero 45 Wta. Per la Wozniacki si tratta del 29esimo trofeo vinto in 53 finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello conquistato a Melbourne, ed il secondo ad Eastbourne dopo quello vinto nel 2009.

