Forfait a Roma: rinunciano il canadese Raonic e due top 15 Wta

di Alessandro Di Liegro

Non solo Roger e Serena. Continuano, purtroppo, i forfait dei campioni dei circuiti Atp e Wta agli Internazionali Bnl d'Italia. Ad alzare bandiera bianca tra gli uomini sono stati il numero 24 del Mondo, il canadese Milos Raonic e il giovane Next Gen, numero 32 del ranking Atp, Andrej Rublev. Se a costringere al forfait l'ex top 5 e finalista di Wimbledon 2016, è stato un problema al ginocchio, il russo ha subito una frattura da stress alla schiena.

Entrano al loro posto il tedesco Peter Gojowczyk, numero 52 Atp e il russo Daniil Medvedev, numero 51 Atp.



Nel torneo femminile, a rinunciare al torneo sono due top 20, la tedesca Julia Goerges (numero 12 Wta) e la belga Elise Mertens, numero 15 al Mondo. Problemi fisici per la vincitrice di Auckland (cemento) e finalista a Charleston (terra), mentre per la belga, che in questa stagione ha conquistato tre titoli Wta: Hobart (cemento), Lugano e Rabat (terra), non sono stati comunicati i motivi del forfait. Al loro posto l’ungherese Timea Babos, numero 41 del ranking mondiale e la greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking.

