Internazionali, al Foro Italico il tennis incontra la creatività: nelle lounge quadri e arte del design

di Luisa Mosello

Non solo tennis al Foro Italico. A tinteggiare di creatività gli Internazionali 2018 ci pensano l’arte e il design che collegano sport e creatività nelle opere coloratissime e originali della mostra "Twiner#6 - Liveline.

che si inaugura oggi ed è ospitata nelle lounge del Corporate Hospitality del torneo. E non solo: l’esposizione curata da Ex Elettrofonica e da secondo me quest’anno si prolunga fin dentro il nuovissimo spazio di accoglienza stellata Lea.



Qui come nelle sale riservate del Centrale che si ritrovano quadri e oggetti che rimandano al gioco in senso lato. E soprattutto son simboli di assoluta vivacità, tema di questa sesta edizione della rassegna. che ben si sposa con l’anima stessa della competizione sulla terra rossa.



I colori sanguigni accompagnano cosí il movimento della gara creativa. In continui dritti e rovesci di immagini appese alle pareti con vista sul campo da tennis piú famoso e prestigioso d’Italia. Fra gli artisti che sanno giocare e lanciarsi continue sfide nomi come Dionigi Mattia Gagliardi, Claudia Peill, Gregorio Samsa,Marco Bernardi. Per il versante designe Emu, Jacopo Foggini e tanti altri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA