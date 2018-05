Simona Halep a Roma, cena a Trastevere e incontro con Bocelli: «È stato fantastico»

di Alessandro Di Liegro

Anche i numeri uno al Mondo hanno degli idoli: «Sono una grande fan di Andrea Bocelli e per me è stato fantastico incontrarlo l'altra sera al Lea». Simona Halep è emozionata dopo il suo incontro vinto agevolmente contro la giapponese Naomi Osaka. Pochi giorni fa sul suo Instagram ha voluto immortalare l'incontro con uno dei suoi miti nel canto, l'italiano Andrea Bocelli, che ha incontrato al gala inaugurale del ristorante Lea, qui al villaggio del Foro Italico.







«L'ho incontrato per la prima volta l'anno scorso ad agosto, a Roma. Sono riuscita ad andare a un suo concerto» dice ridendo, sottolineando come i pressanti impegni della carriera tennistica, spesso le impediscano di godersi alcune delle sue passioni. «Mi piace come canta, mi piacciono le sue canzoni, mi piace la sua storia è stato fantastico averlo vicino per qualche ora. È stata un'esperienza incredibile» ha concluso la romena Halep, che ha commentato l'incontro sul social fotografico con l'hashtag #thebest.



Simona Halep ha poi postato sul suo Instagram qualche scatto durante il suo soggiorno romano, con il passaggio in piazza Venezia, con tanto di Altare della Patria sullo sfondo. La campionessa ha poi cenato in un noto ristorante di Trastevere, non dimenticando di postare sui social un piccolo video della sua cena, tra ravioli e una bistecca con patate al forno. Visti i risultati di oggi, una dieta vincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA