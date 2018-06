Halle, Federer batte Kudla e vole in finale

Roger Federer è in finale al torneo di Halle: il fuoriclasse svizzero, n.1 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Denis Kudla in due set con il punteggio di 7-6 (7-1) 7-5. L'incontro è durato poco meno di un'ora e mezza. È la dodicesima finale per 'King' Roger sull'erba tedesca, dove si è già imposto nove volte. Federer è alla ricerca del titolo n.99 in carriera.

È Borna Coric il secondo finalista del torneo Atp 500 di Halle. Il croato, numero 34 del mondo, approfitta del ritiro di Roberto Bautista Agut, numero 16 del ranking Atp e 4 del seeding, sul punteggio di 3-2 del primo set in favore dello spagnolo. Coric affronterà in finale lo svizzero Roger Federer, numero 1 del mondo e prima testa di serie

