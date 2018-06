Halle, Seppi contro Mayer per accedere ai quarti

di Redazione Sport

Giornata di riposo quella di ieri per Andreas Seppi al 'Gerry Weber Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.983.595 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Dopo l'affermazione nel derby tricolore con Matteo Berrettini, numero 81 Atp, il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking mondiale, oggi affronta al secondo turno il tedesco Florian Mayer, numero 82 del mondo, in gara con una wild card: l'azzurro è in vantaggio per 4 a 2 nel bilancio dei precedenti, ma il 34enne di Bayreuth si è aggiudicato l'ultimo in ordine di tempo, disputato nel 2016 proprio nei quarti di Halle.



Dice addio al 'Gerry Weber Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.983.595 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania, Kei Nishikori. Il giapponese, settima testa di serie in tabellone, è stato battuto con un doppio 6-2 dal russo Karen Khachanov, numero 36 Atp.

