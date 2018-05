Ibi18, il bilancio finale di Binaghi: «Sfiorato il record dello scorso anno»

di Alessandro Di Liegro

Maledetto meteo. A impedire l'ennesimo record d'incassi per gli Internazionali Bnl d'Italia, per il dodicesimo anno di file, sono state le previsioni dei siti meteorologici che, secondo il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi: «Hanno mostrato previsioni molto peggiori di quello che si è veramente verificato. Ci siamo fermati a 11milioni e 600mila euro, sfiorando il record dello scorso anno quando superammo i 12 milioni». Il bilancio di questi Internazionali Bnl d'Italia è comunque positivo, secondo Binaghi, sia dal punto di vista economico-finanziario che tecnico, con le sorprese nel settore maschile che hanno animato i primi giorni e i big del torneo che si sono dati battaglia nella seconda parte: «Sono orgoglioso di questa edizione: dal punto di vista tecnico avremo due grandi finali. Nel maschile c'è il campione uscente, il migliore esponente della Next Gen contro il campione dei campioni, che più di ogni altro ha vnto a Roma nella storia.



Nel femminile avremo la detentrice che gioca contro la numero uno al mondo», ricorda Binaghi, prima di passare al lato puramente contabile degli Internazionali: «Abbiamo battuto tutti i record di fatturato e utile. Il valore della produzione di questo torneo è superiore ai 32milioni di euro di cui 10 rimarranno nelle casse della Fit e della Coni Servizi – prosegue Binaghi, illustrando i bilanci di Coni e Federazione Italiana Tennis in cui emerge che - siamo la seconda Federazione per risorse amministrate, ma più di tutte riusciamo a trarre risorse da attività proprie. Siamo quelli che meno di altri hanno bisogno del contributo statale che annualmente il Coni ci gira. Se si tiene conto della posta del ristorno che diamo a coni, la percentuale di autofinanziamento è superiore al 90%».Anche dal punto di vista della comunicazione e delle novità sulla vivibilità del Foro, gli Internazionali Bnl d'Italia 2018, hanno registrato una tendenza sempre più positiva: «Siamo contenti, abbiamo avuto oltimi risultati di ascolto con il nostro canale tv Supertennis. Abbiamo avuto ottimi risultati anche con i social, e con le novità che ha introdotto la direzione del torneo – afferma il presidente Fit - Mi sono complimentato con il direttore operativo degli Internazionali Diego Nepi. Il nuovo ristorante Lea, in cui abbiamo avuto l'onore di avere anche Bocelli, era una delle cose che mancavano nel nostro site, ampliamento del villaggi commerciale ha dato più respiro al parco e opportunità per i nostri operatori commerciali».Il successo delle ultime edizioni degli Internazionali, sta spingendo la Federazione a chiedere al presidente Atp Chris Kermode l'upgrade dell'evento, che significherebbe più giocatori, più turni per l'evento e il divenire un Master 1500, allo stesso livello di tornei come Indian Wells: «L'Atp ci sta riflettendo e noi ci speriamo. Per due volte speravamo di aver raggiunto l'upgrade. Le probabilità sono sempre maggiori perchè il successo di ogni edizione si somma a quello precedente». Non è mancata alla fine della conferenza una frecciata del presidente Binaghi, stuzzicato da una domanda, verso Adriano Panatta: «Guardando i numeri penso che abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vent'anni fa non avessimo cacciato via una persona condannata dalla Corte di Appello di Milano per aver percepito un'ingente somma di denaro in modo illecito, non so se avremmo avuto questi risultati».

