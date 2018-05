Binaghi: «Roberta Vinci entra a far parte dei quadri tecnici della Fit»

di Alessandro Di Liegro

«Roberta Vinci entrerà nei quadri tecnici della Federazione». È il presidente della FederTennis Angelo Binaghi ad annunciare il futuro di “Robertina” - come ama chiamarla – pochi giorni dopo il ritiro della giocatrice. Ha provato a mantenere un briciolo di segreto sul proprio futuro, Roberta Vinci, ma lei stessa ha lasciato intendere che avrebbe voluto continuare a vivere di tennis e vivere il tennis, e le parole di Binaghi non fanno che confermare la scelta già presa dalla Vinci: «Ho parlato con Roberta il giorno dopo l'incontro – dice Binaghi - Le avevamo ipotizzato tanti scenari, alcuni anche molto facili». Tra i vari quello di diventare il volto della tv Supertennis, viste le doti di vivacità e spigliatezza che la Vinci ha sempre mostrato durante tutta la sua carriera: «Secondo noi Roberta comunica molto bene – ha proseguito Binaghi – Sono sorpreso del fatto che lei abbia scelto la via più scomoda. Vuole continuare a vivere di tennis giocato, praticato, non più del suo ma di quello delle nostre migliori ragazze che devono crescere tanto».



Più che un semplice ruolo di tutoraggio, Quello della Vinci, secondo quanto detto dal presidente Binaghi sarà un ruolo tecnico di primo piano: «Al fianco di uno dei suoi primi maestri Michelangelo Dell'Edera s'impegnerà nel nostro settore tecnico, anche se non so ancora se ad alto livello o nel settore giovanile. Credo che questo avvenga nel momento giusto», ha concluso Binaghi ricordando il lavoro che al momento la Federazione sta implementando nel settore femminile, per ovviare al ricambio generazionale necessario per portare le nostre giocatrici a un livello superiore: «Robertina si è presa periodo di pausa e studio, deve capire bene quanta fatica e dedizione ci vuole per quel settore, deve capire come la Fit opera in quel settore. Ma lei è stata una giocatrice straordinaria e una grande persona. Noi siamo stati molto fortunati a essere suoi compagni di viaggio, in questo viaggio straordinario che Roberta, Sara, Francesca, Flavia, insieme alle altre giocatrici italiane hanno fatto fare a noi nel tennis italiano».





