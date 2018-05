Cecchinato senza limiti: «Ora me la gioco alla pari anche con Goffin»

di Alessandro Di Liegro

«C'era tanta felicità in quell'urlo finale. È stato come una liberazione». Marco Cecchinato ripercorre i momenti decisivi del match vinto contro l'uruguagio Pablo Cuevas: «La partita si è decisa sul 5-4 nel terzo set, quando ho avuto il coraggio di spingere su ogni punto. Magari qualche anno fa avrei aspettato un errore dell'avversario, invece stavolta ho vinto perché ho avuto la convinzione di vincerlo questo match». Cecchinato, che ha vinto il Masters 250 di Budapest, a 25 anni sente di aver raggiunto una maturità tale da permettergli di giocare con più sicurezza: «Non mi sento vecchio, ho davanti almeno altri 10 anni di carriera. So che posso entrare in campo e lottare con tutti, posso giocare anche 3 o 4 ore perché sto bene fisicamente. Budapest non è stato un caso, penso anche alla partita contro Fognini a Monaco, Cuevas sulla terra è una conferma. Sono contento».



Al secondo turno ad attenderlo sarà il belga David Goffin, numero 10 del ranking Atp: «Goffin è un ottimo giocatore, gioca bene su qualunque superficie, ha tanto talento e un buon timing sulla palla. Sarà un match difficile, ma a Roma il pubbico può aiutarmi. Entro in campo sapendo che me la gioco alla pari anche con Goffin».

