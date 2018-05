Ibi18, anche il Centrale omaggia il nuovo Ct Roberto Mancini

di Alessandro Di Liegro

In prima fila per assistere al match del giorno: Fabio Fognini contro Rafael Nadal. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italia a di calcio Roberto Mancini si è goduto una mattinata di ottimo tennis, seduto sugli spalti del Centrale del Foro Italico. Nel bel mezzo del match, anche lo speaker del Centrale ha salutato la presenza sugli spalti di Mancini, che si è alzato per ringraziare e ricambiare il saluto di tutti i tifosi intervenuti al Foro, che hanno applaudito con convinzione. Camicia bianca e occhiali da sole, l'ex allenatore di Zenit e Internazionale ha esultato per i punti vincenti di Fabio Fognini, seguendo con attenzione tutti i momenti dell'incontro.

