Cilic: «Aspettavo da tempo una semifinale sulla terra rossa. Sono felice»

di Alessandro Di Liegro

«Aspettavo da tempo la mia prima semifinale in un Master 1000 sulla terra rossa. Sono felice». Marin Cilic si è appena qualificato alle semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia, dopo aver sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, conquistando un posto con vista Centrale per domenica pomeriggio. A frapporsi tra lui e la finale uno tra David Goffin e l'attuale campione di Roma Sasha Zverev.



«Il loro sarà un match molto divertente, sono due giocatori completi con uno stile di gioco molto diverso – dice il croato – Goffin è estremamente veloce, ha dritto e rovescio molto solidi, crea buoni punti dal suo dritto, gli piace giocare sulla terra, si muove molto bene e risponde bene.



Dall'altra parte c'è Sasha che serve benissimo e ha un gran rovescio ed è veramente, veramente solido sul suo dritto».



L'infortunio di Montecarlo è ormai lontano e Cilic vede il suo gioco migliorare di giorno in giorno. L'obiettivo è Parigi, anche se: «mi sto concentrando sul giocare giorno per giorno e ascoltare il mio corpo. Sento che posso migliorare fisicamente per essere al livello top e questo mi conforta nel gioco».



Il feeling sulla terra rossa, prosegue il numero 5 del mondo, è il «migliore che abbia mai avuto. Mi sono sempre sentito bene sulla terra rossa, ma già dall'anno scorso sento che sto andando un po' meglio. E questo potrebbe farmi avere un buon risultato a Parigi».

