Cilic: «Che tifo a Roma! Mi riconoscono più qui che in altri posti»

di Valerio Cassetta

Si gode l’atmosfera del Foro Italico, Marin Cilic. Il croato 29enne ha battuto 6-3, 6-4 Benoît Paire ed è approdato ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia. «E’ importante per me giocare tante partire e alzare il livello contro avversari sempre difficili, soprattutto dopo l’infortunio al ginocchio» ha rivelato il n.5 del ranking Atp. Nel prossimo turno Cilic affronterà Pablo Carreño Busta: «Lui sta giocando bene. Abbiamo giocato insieme anche in Australia - ha ammesso il croato -. Devo tenere alto il livello e sperare di fare bene».



INNAMORATO

Incanto dalla magia del torneo della Città Eterna, Cilic non ha usato mezzi termini per definire il calore dei tifosi: «Mi piace davvero questa atmosfera. I giocatori hanno bisogno dell’affetto del pubblico, e amo questa situazione - ha dichiarato Cilic -. Roma è uno dei posti in cui preferisco giocare. Forse sono riconosciuto dai fans più qui che in altri posti, anche perché sono stato molte volte in Italia». Secondo Marin i «tifosi sono eccezionali» anche perché «l’Italia tra tennis, calcio e basket è un Paese con una grande tradizione sportiva». La conferma di questa tesi Cilic l’ha vissuta in prima persona: «Lunedì passavo vicino al campo in cui la Vinci stava giocando il suo ultimo match e l’atmosfera era incredibile».



