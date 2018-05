Ibi18, Djokovic entusiasta: «Che atmosfera al Pietrangeli»

di Valerio Cassetta

Tornare al Foro Italico è una grane emozione, giocare al Pietrangeli ancora di più. Lo sa bene Novak Doković, n. 18 del ranking mondiale che oggi ha eliminato Basilashvili 6-4, 6-2 agli Internazionali d’Italia. «Non giocavo al Pietrangeli da tanti anni - ha ammesso il serbo in conferenza -, mi piace l’atmosfera, è uno degli stati più belli». Nole ricorda che «era il campo più importante a Roma» e non dimentica anche il suo valore sociale, visto che per accedere alle gradinate di marmo non bisogna acquistare un biglietto a parte, come per il campo centrale «dove c’è più intrattenimento».



Non solo, Djokovic evidenza anche le insidie che il Pietrangeli nasconde: «Tanti grandi giocatori hanno perso in quel campo, forse un giorno ci perderò anche io (ride, ndr)». Poi si è soffermato sul suo momento di forma: «Do il meglio di me in ogni match e in ogni allenamento. E’ logico che la partita è differente dall’allenamento, ma non c’è miglior allenamento che giocare le partite. Vivo giorno per giorno. Mi fa piacere il supporto della gente, qui ho un feeling particolare con loro che mi fa stare bene».

