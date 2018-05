Ibi18, Djokovic: «Mi sento connesso con Roma, la gente mi dà tanta energia»

di Alessandro Di Liegro

«Mi sento connesso con le persone qua a Roma. Gioco bene qui perché sento l'energia che mi dà il pubblico». Novak Djokovic ha appena terminato l'incontro del primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia contro Alexandr Dolgopolov vinto agevolmente 6-1, 6-3. «Sento che il mio gioco sta andando nella giusta direzione. Il mio obiettivo è arrivare al French Open e giocare il mio miglior tennis». Djokovic, dopo il ritiro occorso dopo il Wimbledon dello scorso anno è al suo settimo torneo nel 2018, con il rientro spot all'Australian Open e il definitivo ritorno sui campi a partire da Indian Wells: «Gli ultimi risultati sono stati evidentemente non soddisfacenti per me e per i miei tifosi, io sono un longstanding, ma sento dei miglioramenti che mi incoraggiano».



Lo stop dall'attività agonistica ha portato Djokovic a riflettere sul suo futuro, come giocatore, e alle priorità da dare per poter portare il suo gioco al massimo livello: «Devo imparare dalle circostanze che mi sono accadute negli ultimi 12 mesi – dice – che mi hanno cambiato come giocatore e come essere umano. Devo pensare al mio gioco e ai miei risultati e devo approcciare ai tornei in modo differente. Devo capire dov'è il livello del mio gioco e sto lavorando per raggiungere questa consapevolezza».Il serbo ex numero 1 al Mondo, attualmente è numero 18 della classifica Atp: «Devo essere più cauto nelle mie aspettative. Ero abituato a entrare in campo e pensare di poter vincere qualunque partita di qualunque torneo su qualunque superficie. Le aspettative su di me sono sempre alte. È strano per me pensare che non vinco un titolo importante da un po' di tempo, che non gioco bene da un po' di tempo. Sto ancora processando tutto e sto cercando un modo per andare avanti con il mio tennis».

© RIPRODUZIONE RISERVATA