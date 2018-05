Ibi18, Errani: «Mi sentivo male, non riuscivo a correre»

di Valerio Cassetta

Saluta gli Internazionali d’Italia, Sara Errani. La bolognese 31enne, n.75 nel ranking mondiale, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta 6-3, 7-6 con l’ungherese 25enne Timea Babos. L’azzurra ha analizzato il match, ammettendo le proprie responsabilità:



Fuori forma. «Non mi sentivo bene. Da ieri ho problemi di stomaco e facevo fatica a spingere e a correre. Soffrivo, ho provato a farla giare mi manca energia».



Possibili soluzioni. «Mi hanno dato una cosa per la nausea e lo stomaco, ma non ha fatto effetto. Ultimamente mi capita spesso. Dovrò fare un po’ di controlli. Gli antinfiammatori per lo stomaco non sono il massimo. Cerchi di risolvere i dolori così, ma poi fanno male allo stomaco Bisogna trovare equilibrio».



Stagione. «Le ultime settimane sono state positive. Nell’anno ho avuto settimane settimane buone, mentre altre un po’ meno, ma la stagione è in cresciuta. Oggi non ho potuto farlo».



Recupero. «Dovrò fare dei controlli e andrò a parlare con il dottore».



Giorgi in Nazionale. «L’ho scoperto ieri. Non ho molto da dire. Preferisco non esprimermi, l’ho saputo ieri come voi».

