Internazionali, è Nadal il re del Foro Italico: Zverev battuto in tre set

di Gianluca Cordella

Rafa Nadal torna re di Roma. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, batte Sascha Zverev e trionfa al Foro Italico per l’ottava volta in carriera, a cinque anni di distanza dall’ultimo successo. Partita non bellissima sul Centrale con i due giocatori che vanno a corrente alternata: 6-1 il primo set per lo spagnolo, stesso punteggio nel secondo per il tedesco. Nel terzo set il fattore diventa la pioggia che interrompe il match per ben due volte: la prima per 10 sul 3-1 per il campione uscente, la seconda per 50 quando Nadal ha accorciato 3-2. La pausa rigenera il maiorchino che infila quattro game di fila, chiude 6-3 al secondo match point e libera l’urlo sul Centrale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA