Piccoli campioni crescono: dal 21 al 30 agosto i Masters del trofeo Kinder+Sport

di Alessandro Di Liegro

Sono i migliori, giovani, tennisti italiani e dal 21 al 30 agosto si giocheranno i Masters del trofeo Kinder+Sport. Oggi è stata presentata la fase finale del Tennis Trophy Kinder+Sport 2018, che segue la fase di qualificazione con 133 tornei in 19 regioni d'Italia, che hanno visti impegnati più di 1300 ragazzi dai 9 ai 14 anni.



Le finali, come da quattro anni a questa parte, si terranno al Foro Italico, così che i piccoli talenti in erba possano assaporare la terra rossa dei campioni. I 12 vincitori del Masters Italiano riceveranno il Premio Uca Kinder+Sport e parteciperanno al Masters Internazionale circuito presso l'Accademia di Mouratoglou dall'11 al 14 ottbore, in cui avranno la possibilità di confrontarsi con i giovani tennisti da Austria, Bulgaria, Germania, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Malta, Monaco, Polonia e Ungheria.«Il circuito Kinder è il miglior prodotto della collaborazione in ambito tennistico tra pubblico e privato» dice il presidente della FederTennis Angelo Binaghi in conferenza stampa, presentando l'evento, insieme a Massimo Castiglia di Ferrero e Rita Grande: «Sono tredici anni che portiamo avanti questa manistazione e ancora non siamo stanchi – prosegue l'ex tennista – abbiamo un grande entusiasmo che ci facciamo trasmettere dai ragazzi che giocano».«Oltre all'esperienza italiana abbiamo 36 tornei all'estero e siamo visti come un esempio da una federazione importante come quella tedesca che ha trovato nel sistema italia una progettualità, un regolamento e un qualcosa di innovativo» conclude Massimo Castiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA