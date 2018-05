Internazionali Bnl d'Italia, al Foro Italico si gioca anche a golf

Ci sarà anche il golf agli Internazionali Bnl d'Italia, il tradizionale appuntamento romano con il grande tennis. La Federazione Italiana Golf avrà per il terzo anno consecutivo uno spazio all'interno del Villaggio Commerciale del Foro Italico, dove dal 7 al 20 maggio si potrà giocare a golf gratuitamente con il supporto di istruttori qualificati. Gli spettatori che verranno ad assistere ai match avranno così un'opportunità in più per vivere una giornata all'insegna dello sport e del divertimento.



Gli Internazionali BNL d'Italia, che nel 2017 ha registratio più di 223.000 spettatori paganti, sono per la FIG un'occasione importante per far crescere ulteriormente la popolarità del golf. Dopo il successo delle passate edizioni, con tantissimi visitatori incuriositi dal poter provare per la prima volta il golf, anche quest'anno nello stand della Federgolf ci sarà la possibilità di cimentarsi con bastoni e palline con l'ausilio degli istruttori e con il supporto dello staff della Fig che fornirà tutte le informazioni per iniziare a giocare in una delle 406 strutture golfistiche italiane e illustrerà gli obiettivi del Progetto Ryder Cup 2022.

