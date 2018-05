Ibi18, "Forza Romaaa". Novak Djokovic esprime il suo amore per la Capitale

di Alessandro Di Liegro

“Forzaaaa Roma”, dentro un cuore, scritto con un evidenziatore giallo. Non è il messaggio di un tifoso giallorosso, ma quello che Novak Djokovic ha lasciato sulla telecamera, dopo l'incontro – per meglio dire battaglia – che l'ha visto vincitore su Kei Nishikori e che gli ha regalato la semifinale al Foro. Anzi, una finale anticipata, visto che il suo prossimo avversario sarà Rafael Nadal, in un ennesimo confronto tra i due numeri uno. Che il “Forzaaaa Roma” sia una “captatio benevolentie” di Nole per la platea romana? Djokovic è già uno degli atleti più amati qui al Foro, e per riuscire ad arrivare in finale serve anche l'appoggio del pubblico, certo. Chissà se la sua dichiarazione di amore per la città gli servirà per battere uno dei suoi avversari storici. “Forzaaaa Roma” sì, ma anche “Forzaaaa Nole”!

