Ibi18, Grandissimo Baldi: vince le qualificazioni e si guadagna il tabellone principale

di Alessandro Di Liegro

Un Pietrangeli rovente – non solo per il caldo – ha guidato Filippo Baldi, numero 368 al Mondo alla vittoria del secondo turno di qualificazione contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (69 nel ranking Atp) in tre set: 4-6, 6-4, 7-6. Un match solido, quello di Baldi che entra nel tabellone principale degli Internazionali dopo una battaglia durata 2 ore e 34 minuti, in cui ha attaccato su ogni punto scendendo spesso a rete e variando il gioco di continuo, portando il suo avversario a sbagliare tanti punti, saranno più di 50, a fine partita. Partenza difficile per Baldi che ha subito immediatamente il gioco del più esperto spagnolo, 11 gli anni di differenza per i due, con un 2-0 subito e break perso, per poi prendere le misure senza riuscire, però, a guadagnare il controbreak. La sensazione è che, però, Baldi sia riuscito a tenere la giusta strategia per affrontare lo spagnolo che ha quasi 300 posizioni Atp in più.



Il break decisivo per il secondo set, Baldi l'ha conquistato sul 5-4, 30-40, al primo colpo. Il Pietrangeli è esploso in un'esultanza incontrollata, che ha caricato il giocatore pavese, che ha proseguito nel suo tennis aggressivo controllando i turni alla battuta fino al quinto gioco, in cui Garcia-Lopez è riuscito a strappargli il servizio, che Baldi ha ripreso il game successivo portandosi prima sul 4-3 e poi ristabilendo la parità sul 4 pari, tenendo il suo game.



Il tie-break, inevitabile a questo punto, ha visto Baldi mantenere i nervi saldi e conquistare gli ultimi due punti, conquistanto il servizio sul 6-5 e poi vincere il suo servizio, prima di lasciarsi andare a un'esultanza collettiva insieme alle migliaia di persone di un Pietrangeli pieno in ogni ordine di posti. Alla conclusione del match, mani tra i capelli ed espressione incredula per Baldi, che si è fiondato a raccogliere l'abbraccio dei suoi amici, prima di godersi l'applauso di tutto il Pietrangeli.



Da domani per lui inizia un altro torneo, il suo primo Master 1000, dopo una vittoria che ricorderà per tutta la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA