Ibi18, Halep: «Adoro Roma, penso solo a dare il meglio»

«Spero di fare un grande torneo qui a Roma. Non penso a Parigi, voglio solo godermi i match e fare il mio meglio». La numero uno al mondo del circuito Wta, Simona Halep, finalista perdente lo scorso anno contro Elina Svitolina, ritorna a Roma, tra le sue tappe preferite nel circuito Wta: «Mi piace la città, è bellissima. É fantastico camminare per la città, vedere questi stupendi palazzi, hotel meravigliosi. Tutto di questa città è bello. Mi piace il terreno di gioco, l'atmosfera, i fans sono calorosi e puoi stare loro vicino».



Superata la delusione di Madrid, dove non è riuscita a confermarsi vincitrice per la terza volta di fila dopo aver perso contro Karolina Pliskova ai quarti di finale: «Karolina ha giocato molto bene, è stato un bell'incontro con dell'ottimo tennis. Non ero al mio livello migliore, ma ora sono qui e cerco di fare il mio meglio».Su un possibile ritorno in campo di Serena Williams, Halep pensa che il ranking protetto sia la soluzione migliore per consentire alle tenniste professioniste di potersi dedicare alla maternità senza dover necessariamente rinunciare alla posizione in classifica e, quindi, agli inviti ai tornei: «Non so che numero sarà al suo rientro, ma ho già detto che per me è normale avere un ranking protetto, se sei in maternità. È una cosa bellissima, più importante del tennis. Ci sono altre persone che sono deputate a decidere, ma per me la cosa migliore è proteggere il ranking».In vista di Parigi, appuntamento molto importante per la numero uno al Mondo, in un torneo che ha solo sfiorato lo scorso anno, Halep non rinuncia a giocare altri tornei: «Anche prima di Melbourne sono andata a giocare a Shenzen. Non importa quanti tornei fai, l'importante è prendersi cura del proprio corpo per stare bene, così che le cose buone poi arrivano. Parigi è un torneo importante ma non posso fare piani».

