Internazionali, Errani ko con la Babos: tutte fuori le azzurre

di Gianluca Cordella

Il poker, ahinoi, è servito: con l'eliminazione di Sara Errani si completa la debacle italiana nel tabellone femminile agli Internazionali Bnl d'Italia 2018. Dopo Roberta Vinci, Camilla Rosatello e Francesca Schiavone, dunque, saluta anche l'ultima azzurra impegnata nel tabellone principale. Sarita si è arresa all'ungherese Timea Babos, numero 38 della classifica mondiale per 6-3 7-6 (6), sprecando un’ottima occasione nella seconda partita, quando si è trovata avanti di un break sul 5-2, prima di subire la rimonta dell’avversaria.



Il match è stato interrotto due volte per pioggia. La prima sul 2-1 per la Babos, la seconda sullo stesso punteggio, dopo pochi punti appena. L’ungherese al secondo turno sfiderà la francese Caroline Garcia, testa di serie numero 7.



Esordio convincente per Daria Kasatkina. La russa, 14esima giocatrice del seeding e finalista a sorpresa a Indian Wells, ha liquidato con un rapido 6-0 6-4 la qualificata australiana Ajla Tomljanovic.



I risultati di oggi: Babos (Ung) b. Errani 6-3 7-6 (6), Hsieh (Tpe) b. Sabalenka (Bie) 6-2 6-4, Kasatkina (Rus, 14) b. Tomljanovic (Aus) 6-0 6-4.

