Internazionali, Seppi e Baldi lottano ma si arrendono in tre set

di Gianluca Cordella

Ha lottato, come al solito, ma non è bastato. Andreas Seppi saluta subito gli Internazionali Bnl d’Italia ma si prende comunque gli applausi del Centrale che lo ha sostenuto fino alla fine nel tentativo di ribaltare la sfida con il francese Lucas Pouille. E’ finita 6-2 3-6 7-6 (3), con l’altoatesino che, come era accaduto in coppa Davis qualche settimana fa, ha costretto il più quotato avversario – 16 della classifica mondiale il transalpino, 49 l’azzurro – alla partita decisiva.



Esce tra gli applausi anche Filippo Baldi, numero 370 del mondo, bravo a entrare in tabellone passando dalle qualificazioni e a portare al terzo set, nella Next Gen Arena, il georgiano Nikoloz Basilashvili, anche lui passato dalle qualificazioni ma che in classifica mondiale lo precede di 300 posizioni (è numero 74). L'azzurro si è arreso per 6-4 4-6 6-4.

