Internazionali: finisce il sogno della Rosatello, Kanepi facile in due set

di Gianluca Cordella

Non ce l’ha fatta Camilla Rosatello. La giovane piemontese, che si era guadagnata il main draw degli Internazionali Bnl d’Italia grazie alla vittoria nelle pre-qualificazioni, è stata sconfitta al primo turno dalla più quotata Kaia Kanepi. La veterana estone, entrata in tabellone passando dalle qualificazioni, ha impiegato poco più di un’ora per imporsi 6-1 6-2. Troppo il divario di esperienza (32 anni per la Kanepi, dieci di meno per l’azzurra) e di classifica (l’estone è 59 della Wta, la Rosatello 270…) per poter ipotizzare un risultato diverso.



Brava comunque Camilla intanto a guadagnarsi la qualificazione e poi a rompere l’emozione, quando, perso il primo set, si è ritrovata avanti 2-1 nel secondo con un break a favore. Ma da lì in poi la Kanepi non ha sbagliato più nulla e alla prima occasione ha chiuso il match.



