Internazionali: Cecchinato show, Cuevas battuto in rimonta

E' stato il last minute degli Internazionali Bnl 2018 e subito ha ripagato sul campo la fiducia della wild card (con buona pace dell'infortunato Paolo Lorenzi). Marco Cecchinato conferma il suo ottimo momento di forma e si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 romano.



Il tennista palermitano ha battuto in rimonta l'uruguayano Pablo Cuevas, che lo avevo battuto nell'unico precedente a Mestre nel 2014. Dopo aver perso 6-2 il primo parziale, Cecchinato ha cominciato a costruire la propria rimonta che si è concretizzata nel 7-5 6-4 con cui ha portato a casa il match. Adesso sulla sua strada c'è il belga David Goffin, testa di serie numero 9. Un incontro sulla carta proibitivo, ma con il Cecchinato di queste ultime settimane nulla sembra così scontato.

