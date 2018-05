Internazionali: Carreno Busta soffre ma supera Donaldson

di Gianluca Cordella

E’ firmata da Aljaz Bedene la prima vittoria della giornata al Foro Italico. Lo sloveno ha esordito battendo con un doppio 6-4 il lussemburghese Gilles Muller. Al prossimo turno trova la testa di serie numero 7, il sudafricano Kevin Anderson.



A proposito di teste di serie, ha esordito con qualche sofferenza di troppo lo spagnolo Pablo Carreno Busta, decimo giocatore del seeding, che ha avuto bisogno di un’ora e 45 minuti di gioco per domare il Next Gen americano Jared Donaldson: 6-4 3-6 6-0 il punteggio per l’iberico che trova un altro americano, Steve Johnson.



Tre set servono anche all'olandese Robin Haase per avere la meglio sul russo Daniil Medvedev, battuto in rimonta 3-6 6-4 6-1.



I risultati di oggi: Bedene (Slo) b. Muller (Lux) 6-4 6-4, Carreno Busta (Spa, 10) b. Donaldson (Usa) 6-4 3-6 6-0. Haase (Ola) b. Medvedev (Rus) 3-6 6-4 6-1.

