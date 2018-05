Internazionali: Halep, un debutto da numero 1: travolta la Osaka

di Gianluca Cordella

Che debutto per Simona Halep. La numero uno del mondo, alla prima uscita negli Internazionali Bnl d'Italia 2018, tritura letteralmente la giapponesina Naomi Osaka, cui lascia appena un game. Finisce 6-1 6-0 in appena un'ora di gioco. E' vero, la terra rossa non è la superficie prediletta dalla Osaka, che quest'anno ha stupito il mondo del tennis trionfando a Indian Wells, ma un risultato così schiacciante era difficilmente pronosticabile alla vigilia. Un segnale chiaro della numero uno del mondo alle sue avversarie: dopo una semifinale e una finale, la Halep si candida per la prima vittoria al Foro Italico.



Comincia bene anche. La francese, numero 7 del tabellone, regola senza particolari problemi l'ungherese- 6-3 6-4 il punteggio - che ieri aveva eliminato la nostra: Halep (Rom, 1) b. Osaka (Gia) 6-1 6-0, Garcia (Fra, 7) b. Babos (Ung) 6-3 6-4

