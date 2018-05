Internazionali, ritiro Keys: Halep ai quarti, ok Svitolina e Ostapenko

di Gianluca Cordella

Simona Halep scrive un piccolo record: si qualifica ai quarti degli Internazionli Bnl d'Italia 2018 avendo trascorso a malapena un'oretta in campo. La numero uno del mondo, che i 60 minuti li ha impiegati tutti ieri per rifilare un eloquente 6-1 6-0 a Naomi Osaka, oggi ha beneficiato del ritiro di Madison Keys, finalista al Foro Italico nel 2016. L'americana, testa di serie numero 13, ha accusato dei problemi alla schiena dopo il vittorioso esordio contro la Vekic e oggi è stata costretta alla rinuncia.



Centra i quarti anche la campionessa uscente Elina Svitolina, che a differenza della Halep, il passaggio del turno se l'è dovuto sudare. Eccome. La giovane russa Daria Kasatkina, finalista a Indian Wells, l'ha travolta partendo con il piede sull'acceleratore: 6-0 in 22 minuti. Ma l'ucraina è riuscita a riorganizzarsi e ha perfezionato il sorpasso con un abbastanza agevole 6-3 6-2.



Soffre ma alla fine passa il turno anche la campionessa in carica del Roland Garros, Jelena Ostapenko. La lettone, testa di serie numero 5 del torneo romano, ha dovuto lottare per tre set contro una Johanna Konta in grande spolvero, che le ha dato filo da torcere nonostante un minore feeling con la terra rossa. Alla fine la Ostapenko ha avuto la meglio per 2-6 6-3 6-4,



I risultati di oggi: Halep (Rom, 1) b. Keys (Usa, 13) rit., Svitolina (Ucr, 4) b. Kasatkina (Rus, 14) 0-6 6-3 6-2, Ostapenko (Let, 5) b. Konta (Gbr) 2-6 6-3 6-4

