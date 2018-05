Internazionali: Nadal passeggia contro Dzumhur, eliminato Isner

Tutto facile per Rafa Nadal. Lo spagnolo, prima testa di serie degli Internazionli Bnl d'Italia, esordisce al Foro Italico con il minimo sforzo indispensabile. Opposto al bosniaco Damir Dzumhur, il fuoriclasse di Manacor ha avuto bisogno di un'ora di gioco e spiccioli per archiviare la pratica 6-1 6-0. Contro uno che comunque è numero 31 del mondo, non l'ultimo degli arrivati sulla terra rossa.



Esce subito invece John Isner, che lo scorso anno si era spinto fino alle semifinali. L'americano, testa di serie numero 9, è stato sconfitto dopo tre tie break dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 6-7 (5) 7-6 (2) 7-6 (5).



I risultati di oggi: Ramos (Spa) b. Isner (Usa, 8) 6-7 (5) 7-6 (2) 7-6 (5), Nadal (Spa, 1) b. Dzumhur (Bos) 6-1 6-0, Fognini b. Thiem (Aut, 6) 6-4 1-6 6-3.

