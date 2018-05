Internazionali, Fognini vola ai quarti: Gojowczyk cede in due set

di Valerio Cassetta

Il Centrale del Foro Italico ai piedi di Fabio Fognini. L'azzurro infiamma il pubblico degli Internazionali Bnl d'Italia, battendo il tedesco Peter Gojowczyk 6-4 6-4 e staccando il pass, per la prima volta in carriera, per i quarti di finale del Masters 1000 romano. Ora l'azzurro, che ieri aveva eliminato la testa di serie numero 6 Dominic Thiem, attende il vincitore della sfida di questo pomeriggio tra Rafa Nadal e il giovane canadese Denis Shapovalov.



Dopo l'adrenalina della partita contro l'austriaco, il match di oggi è stato decisamente più avaro di emozioni. Sia per il tasso tecnico non eccelso del tedescone, numero 53 del mondo, sia perché Fabio è sembrato un po' meno dentro alla partita. Ma la differenza di tasso tecnica era tale che gli è bastato fare poche cose giuste nei momenti giusti per portare a casa il risultato senza particolari sofferenze. Set quasi in fotocopia con Fognini che arriva sul 5-4 e strappa il servizio a Gojowczyk nel game decisivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA