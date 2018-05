Internazionali: c'è Nadal per Fognini, demolito Shapovalov. DelPo ko

La grande attesa si è trasformata in qualche scambio spettacolare e poco più. Per il resto Rafa Nadal ha demolito anche Denis Shapovalov, cancellando brutalmente le aspettative di tutti coloro che attendevano un match tirato e combattuto tra il campionissimo di oggi e il fuoriclasse di domani. Ha stravinto 6-4 6-1, Rafa, "intrattenendosi" sul Centrale per un'ora e 24 minuti appena. Non una bocciatura, ovvio, per il giovanissimo talento canadese, che, nonostante i 19 anni, ha sfidato senza paura il fenomento di Manacor, incappando in molti gratuiti, forse figli della voglia e delle necessità di chiudere il punto in tempi brevi. Confermatissimo, invece, il livello di forma di Nadal: il ko contro Thiema a Madrid è stato solo un incidente di percorsa. Per lo spagnolo adesso c'è la sfida con Fabio Fognini.



E' stato un infortunio alla gamba più che David Goffin a frenare la corsa di Juan Martin Del Potro agli Internazionali Bnl d'Italia. L'argentino, numero 5 del tabellone, è stato costretto alla resa sul 5-4 in suo favore nel secondo set, dopo che il belga, numero 9 del seeding, aveva vinto il primo per 6-2.



I risultati di oggi: Fognini b. Gojowczyk 6-4 6-4, Carreno Busta (Spa, 10) b. Bedene (Slo) 6-4 6-7 (4) 6-2, Goffin (Bel, 9) b. Del Potro (Arg, 5) 6-2 5-4 rit., Nadal (Spa, 1) b. Shapovalov (Can) 6-4 6-1









© RIPRODUZIONE RISERVATA