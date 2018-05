Ibi18, Internazionali social: quasi mezzo milione di fan e follower

di Alessandro Di Liegro

Fra le cose che più hanno avuto successo in questa edizione degli Internazionali, i social sono tra quelle che più hanno inorgoglito il presidente della Federazione Angelo Binaghi. E, in effetti, i dati mostrati nella conferenza stampa conclusiva degli Internazionali Bnl d'Italia 2018 sono più che lodevoli: +9% di visualizzazioni generate durante il torneo rispetto alla scorsa edizione, con ben 62 milioni di views.



Sono stati quasi mezzo milione (495mila per la precisione) i fan e i follower sui canali social e più 58% di visualizzazioni video su Facebook rispetto al 2017. Anche le interazioni sui canali social hanno segno positivo con oltre 1,4 milioni, +32% per questa edizione.



L'app Ibi18, vera e propria guida virgiliana per il torneo del Foro, è stata scaricata oltre 38mila volta, per più di 28mila utenti registrati, mentre il sito web www.internazionalibnlditalia.com è stato letteralmente preso d'assalto con oltre 7 milioni di pagine visualizzate, mentre la newsletter con le informazioni relative al torneo ha raggiunto 145mila utenti.

