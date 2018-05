Ibi18, Del Potro: «Roma è un torneo importante, sono qui per migliorarmi sulla terra»

di Alessandro Di Liegro

La terra rossa non è la sua superificie preferita, ma l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 6 del Mondo, è deciso a fare bene anche a sulla terra rossa di Roma: «Mi piace stare qui, ho un sacco di fan a Roma e mi sento bene - dice in conferenza stampa – so che devo migliorare il mio gioco, questa non è la mia migliore parte di stagione».



Il 2018 di Del Potro conferma questa tendenza: già due i tornei vinti dall'argentino, ad Acapulco e a Indian Wells, entrambi su superfici veloci: «Preferisco giocare sul cemento o sull'erba – continua – non mi piace correre troppo. Se giochi aggressivo qui puoi essere pericoloso, ma devi essere al 100% fisicamente e mentalmente, senza dolori. Io preferisco la seconda parte di stagione».



L'uomo da battere è sempre lui, Rafa Nadal, padrone della terra rossa e candidato principale alla vittoria degli Internazionali Bnl d'Italia 2018: «È lui il favorito, sia per questo torneo che Parigi. Certo, se magari il suo avversario è in una giornata positiva riesce anche a superarlo – com'è accaduto di recente contro Thiem – penso che sia bellissimo vedere Rafa continuare a vincere e fare la storia. Lui è un grande».Riguardo al suo rapporto con la terra rossa, Del Potro nicchia: «Sto migliorando il modo di giocare sulla terra, ho troppe cose da migliorare. Questo torneo è importante per il ranking e per la stagione, voglio fare bene a Roma».

