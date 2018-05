Kontaveit: «Felicissima per la mia prima semifinale a Roma»

di Alessandro Di Liegro

Tra le protagoniste della settantacinquesima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia, c'è questa ventiduenne estone, che ha un feeling particolare con Roma. Anett Kontaveit l'anno scorso è partita dalle qualificazioni e si è fermata ai quarti di finale. Quest'anno si gioca le semifinali, dopo aver battuto due colossi come la numero due al mondo Caroline Wozniacki e l'ex numero uno Venus Williams: «Non avevo molte aspettative prima di entrare in campo. Ho giocato punto per punto, senza pressione». A guardare il risultato finale, 6-3 6-1, sembrerebbe sia stato un match agevole per l'estone contro la più titolata danese: «Lei è un osso duro. Il mio principale obiettivo nel match è stato quello di giocare in maniera paziente e con tranquillità. Sono felicissima – dice, in un sorriso così largo che la fa sembrare ancor più giovane di quanto è realmente – molto soddisfatta per la vittoria di oggi. È fantastico essere in semifinale a Roma per la prima volta». Il rapporto con la città di Roma, per Anett, è molto speciale, oltre che per i risultati in campo anche per le emozioni che ha avuto in giro per le strade: «La città è fantastica, l'ambiente è fantastico, mi è piaciuto un sacco stare qui». Al prossimo incontro l'attende un'altra top ten, l'attuale “regina” del Foro Elina Svitolina: «Giocherò come ho giocato oggi, senza aspettative. Mi sento bene sul campo, mi piace come sto giocando, non voglio rovinare tutto dandomi aspettative», sorride.



Obiettivo Roland Garros, dove sarà per la prima volta sia da giocatrice che tra le teste di serie: «Giocare ai French Open è una grossa opportunità per me. Non devo difendere nessun punto, penso che mi divertirò tantissimo».

